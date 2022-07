We zijn niet zo blij met een heleboel in Nederland. Maar ik wil toch even iets positiefs kwijt. Gisteravond de hele electra installatie in de meterkast naar de kloten door waterlekkage vanuit het plafond. Vanochtend om 8:00 uur gebeld. Enexis kwam meteen hun deel oplappen en meteen daarna kwam een installateur de groepenkast vervangen. Om 14:00 uur had ik weer stroom. De waterlekkage is nog niet verholpen maar bereikt niet meer de electra. Dat heeft mijn verzekering keurig geregeld. Zijn ook dingen die enorm belangrijk zijn. Compliment en PLoP!