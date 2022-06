Iedereen en vooral z'n lakeien in de media (goh opvallend weer hoor) zijn piswoedend op een paar radeloze boeren die bij een vvd-minister van Puur Natuur-Bureaucratische N-Problemen op de stoep stonden om haar een ontslagbrief aan te bieden. Ze hebben maar één argument: "Blijf weg bij mensen thuis!"

Oké.

De afgelopen twaalf jaar zagen we de regeringen van Rutte bij mensen achter de deur komen om ze ten onrechte van fraude te betichten en hun kinderen te roven. We zagen politici achter de deuren komen met sleepwetten en wetsvoorstellen die het briefgeheim tot achter de voordeur bedreigen. We zagen de democratie onteigend worden na het negeren van diverse referenda en we zien de soevereiniteit onder onze grondwet vandaan gestolen worden door Brussel. We zagen een minister van volksgezondheid die hardop fantaseerde om van deur tot deur te gaan om mensen te vaccineren, omdat hij wist waar de ongevaccineerden wonen. En nu is die zelfde frik met een strikt bureaucratisch onzinkaartje in de hand van plan om bij alle boeren op hun erf te komen - met een onteigeningsbevel waarmee bloeiende (familie-)bedrijven, eigendom en traditie afgenomen en kapot gemaakt worden. Vanwege een verzonnen stikstofprobleem dat al sinds Rutte 1 wordt doorgeschoven.

Dat gebeurt allemaal door achtereenvolgende regeringen van professionele leugenaars, retorische flessentrekkers en gecorrumpeerde doofpotters die hun sms'jes wissen, belastende rapporten in onderste laden flikkeren en democratische referendumuitslagen met een inlegvel onschadelijk maken terwijl ze continu hun lot aan elkaar verbinden door meloenen te slikken, wegen te scheiden en uiteindelijk alles weer te lijmen - niet uit landsbelang maar uit machtsbehoud. En díe lui zijn nu - samen met hun inktlakeien - himmelhoch verontwaardigd dat boerenburgers, waar door politiek en hun inktlakeien niet mee gesproken wordt, maar die worden toegesproken geen andere uitweg meer zien dan... langskomen en in al hun onmacht en wanhoop een ludieke ontslagbrief aanbieden in een praatje met een minister die hun hele wereld kapot wil maken, louter omdat een Haags rekensommetje het zegt en de politieke kaste nou eenmaal het klimaat gekozen heeft als ultieme afleiding van hun aardse falen en visieloze onzekerheid.

Haha. Oké. Oké. C'est ça.