Je ziet Amsterdam & Rotterdam met de laagste slagingspercentages, binnen het afgelegen boerenland de hoogste. Scheelt een factor twee. 35% tegen 70%. Kijk je vervolgens een programma waarbij iemand uit de provincie na tien jaar rijervaring de grote stad in rijdt, dan zie je niet de souplesse of rust die je nodig hebt. Dat lijkt me een veel interessanter verschil dan gender, wat zelfs bij extreme examinatoren een kleinere afwijking geeft. Kennelijk zijn we zo "woke" naar de data aan het staren dat we de echte trend missen.

Het doet denken aan de goede oude tijd dat je op het eiland Saba een Nederland rijbewijs kon halen. (Het eiland had tientallen T-splitsingen en 1 stoplicht ofzo). De vervolgvraag is of mensen met een rijbewijs uit de provincie vaker brokken maken....

Dan de rest van het artikel:

"Dat lijkt misschien op het oog geen groot verschil. Maar bij 1000 examens zakken er 30 vrouwen meer dan mannen. "De kans dat dit door toeval komt, is echt microscopisch klein", zegt Albers.

Dit verschil is moeilijk te verklaren. "We zien op allerlei plekken in de maatschappij dat er een gendervooroordelen zijn. We weten dat de lat voor vrouwen vaak hoger wordt gelegd dan voor mannen. Of misschien hebben mannelijke kandidaten meer met auto’s en autorijden." " www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/53...

Heerlijk van die onderzoekers met compleet nietszeggende gegevens & meningen. Als het al in de cultuur ingebakken zit dat jongens meer met mobiliteit spelen, ga je daar een effect van zien. Een jongen mag autorijden, een vrouw moet autorijden. Dat verschil in gevoel, of het een moetje is, kan al genoeg zijn. Om met al die variabelen in beeld gelijk discriminatie te roepen is ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend. Je kan wel AANNEMEN dat het een vooroordeel van de examinator is, kan net zo goed zijn dat een examinator minder goed is in de persoonlijke omgang om iemand kalm genoeg te krijgen voor een examen.