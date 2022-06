Honden veroorzaken inderdaad in absolute zin vrij veel leed. Alleen een goede hondenbezitter beperkt het gevaar door te kiezen voor a) een vriendelijk ras, b) een opvoeding met voldoende oefeningen en regels met voldoende blootstelling aan prikkels zoals lopen door een meningte e.d., c) nooit naïef te zijn door de hond alleen te laten bij kinderen.

Honden die bijten zijn bijvoorbeeld honden waarbij een kind een stukje eten opraapt. Opeens heb je dat conflict en een incident.

Gewoon realistisch zijn. Mijn eigen hond heeft een blauwe afdruk veroorzaakt doordat ik tussen mijn hond en een andere hond sprong op een heel erg smal stukje pad. Zo gebeurd en zo onverwacht. Verder is het een knuffelkont eerste klas en echt iedere hond heeft de potentie.

Ik loop in de natuur 90% van de gevallen aan de flexriem. Bepaalde stukjes los daar waar ik het overzichtelijk acht.

Qua katten ben ik realistisch. Ze vernaggelen de wildstand. Als kind had ik katten en die brachten mij altijd levend wild. Had ik opeens een konijntje levend vast of een merel.

De frequentie van los lopende katten is problematisch. Hier is een nieuw natuurgebied voor wilde vogels en in de nabij gelegen straten lopen circa 10-15 katten los die ik kan tellen.

Ik heb ze altijd gehad en je krijgt er meer liefde van dan van een hond is mijn ervaring. Maar het loslopen is een groot probleem omdat de aantallen zo duizelendwekkend hoog zijn.

Die ene kat die je vroeger op een boederij had maakte het verschil niet. De rijtjeshuizen langs een bosweg met 15% die een kat of zelfs 4 katten hebben wel.

Ik hou van katten maar helaas een ongemakkelijke waarheid. Op zijn minst een kattenbelletje zou al wat leed voorkomen.