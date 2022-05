Religekkies! Die bestaan dus ook gewoon nog. Terwijl iedereen op het internet tegenwoordig maar Goddeloos gek aan het worden is, zijn er ook nog lui die dat niet zonder hulp van (de zoon van) een opperwezen kunnen. De website revive.nl, die bericht over de God van in Nederland, meldt dat ene Jonathan (17, ex-drillrapper, kan er waarschijnlijk ook niet veel aan doen allemaal) zegt dat hij is genezen van autisme dankzij gebedsgenezer Tom de Wal. Dat is niet waar, en gebedsgenezer Tom de Wal is een charlatan. Maar dat maakt hoofdredacteur Dick van den Bos, die zelf trouwens ook gek is, van Revive.nl geen ene donder uit natuurlijk. Als die mensen met een valse belofte naar zijn valse afgod kan lokken, dan heeft hij weer een mooie dag gehad. Hou toch godverdomme gewoon je bek Dick van den Bos.

Tom de Wal charlatan

Maar dat is gek! De actuele ANBI-info is opeens van de site van frontrunners.nl verdwenen! Uit gegevens over 2019 blijkt dat De Wal inderdaad voorzitter, secretaris én penningmeester is van de Stichting, die dat jaar 3,5 ton omzette.

Zeer betrouwbaar