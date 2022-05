Het gaat er, wat mij betreft, niet om wat Derksen als ouwe lul heeft behouden, het gaat er méér om wat al die anderen die de mond vol hadden verloren zijn. Je kunt simpelweg stellen dat de wereld verandert en dat daarbij sommigen meekomen en anderen achterblijven, maar zo werkt het natuurlijk niet. het is geen lineaire beweging van veranderingen waarbij wij allen voor exact dezelfde keuze komen te staan of we meeschakelen of niet met verandering één, verandering twee, verandering drie enzovoorts. Nee, de verandering is uiterst complex en we weten niet eens of wij oorzaak of gevolg zijn, of we actief veranderen dan wel passief meebuigen. Dat geldt, zo meen ik, zelfs voor de activisten, de lieden op de barricades, de schreeuwers, degenen die zich revolutionair voelen en met de vaste overtuiging rondlopen dat zij het zijn die aan het rad der geschiedenis draaien. Is het niet zo dat het ook -en misschien zelfs vooral- voor de meeste activisten geldt dat zij zelf geen enkele originele gedachte hebben geopperd, dat ze nooit enige vorm van creatief denken hebben getoond, dat zij meelopen met een idee, achter een vlag aan sjokken waarop een ander iets heeft afgebeeld? En waar komt die plotse opwelling van revolutionair denken precies vandaan? Doorzien we dat? Gaat die terug op een goed, deugend mens ddie als een soort van Jezus Christus aan de oorsprong stond van een beweging? Of ligt het veel ingewikkelder en weet eigenlijk niemand precies waar de veranderingen op terug te voeren zijn? En. omgekeerd, hebben die deugzamen die de veranderingen omarmen in hun enthousiasme alles wat waardevol is weten te behouden? Of hebben ze in hun overmoed vernielingen aangebracht, dingen kapotgeslagen die beter heel hadden kunnen blijven? En als de revolutie voorbij is en we in een nieuw evenwicht zijn terechtgekomen, is dat nieuwe evenwicht dan precies wat die revolutie gebracht heeft? Of is het juist zo dat als de strijd geluwd is veel van het oude dat dreigde te verdwijnen weer tevoorschijn kruipt en zijn plaats opeist, in oude glorie dan wel aangepast aan de nieuwe situatie?

Wederopbouw is nooit volledig nieuw, daarom heet het wederopbouw. Misschien heb je zo nu en dan revolutionairen nodig om een bres te slaan, maar je hebt vervolgens ook de behoudenden nodig om een nieuw evenwicht te creëren. En misschien is het zelfs zo dat in veel gevallen datgene wat behouden bleef essentiëler is dan wat veranderde, ook al vieren de revolutionairen het feest van de verandering.