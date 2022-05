De keurig-rechtse Canadese collega's van Rebel News zijn met 5/6 man sterk (per trein, niet per jet en dan the lowest class you have) naar Davos afgereisd om verslag te doen van "het praatclubje" World Economic Forum, ook wel bekend als de aktetassen-supplier van onze premier Mark 'world leader' Rutte. En dat levert heerlijke videootjes op van Avi Yemini en Real Rukshan (#ff) in de trein naar Davos om de Global Elite te EXPOSEN. Volgende week barst het circus daar los & abonneer en/of doneer voor deze knakkers want voor je het weet hebben we bij de Etos paracetamolletjes die in contact staan met uw werkgever, bank, huisarts, hypotheekverstrekker danwel uw gemeente. This mission is probably the most important journalism we’ve ever done at Rebel News. But we need your help.