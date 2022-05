"Straks lopen we weer achter de feiten aan en moeten we alles herstellen met maatregelen voor de korte termijn, die ongetwijfeld pijn gaan doen in alle lagen van de samenleving. Maar het is nog niet te laat, mensen. We hebben nog even. Het is nu of nooit. Tijd voor een langetermijnstrategie Saharazand. "

Artikeltekst deed me meteen denken aan

"Nederland is slecht voorbereid op een hevige coronagolf in de herfst. De kabinetsplannen zijn te vrijblijvend en de uitwerking van deze plannen duurt te lang. Hierdoor wordt kostbare tijd verloren. Als het tegenzit met het coronavirus, dreigt deze herfst of winter een nieuwe lockdown. Dat blijkt onder meer uit een rondgang van de NOS onder ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers."



www.welingelichtekringen.nl/politiek/...