Of heren, weten wij veel want tegenwoordig kun je je net zo goed als penguin of attack helicopter identificeren AM I RIGHT??? Maar goed, belangrijke juridische noviteit in de nimmer eindigende strijd voor gelijkheid. Nadat het voor mannen al strafbaar was tijdens de daad unilateraal de condoom te verwijderen, is het nu voor vrouwen strafbaar unilateraal de condoom te perforeren. De zaak betreft een 39-jarige Duitse vrouw die haar 42-jarige voordeelvriend wilde baby trappen [Engels], terwijl hij juist niet Facebook official wilde.

Ze perforeerde condooms in het nachtlaatje van de man in kwestie en vierde de LIEFDE. Later biechtte ze aan de man op wat ze gedaan had, en zei te vermoeden zwanger te zijn.

Dat was ze trouwens niet en ze kreeg geen kind. Wat ze wel kreeg was een rechtszaak aan d'r broek, met daaropvolgend een veroordeling die "historisch" genoemd wordt. "We have written legal history here today," Judge Astrid Salewski reportedly told the court. After first investigating whether the crime constituted rape, the judge decided a charge of sexual assault was fitting after reading about the crime of "stealthing" while reviewing case law. "Stealthing" typically occurs when a man secretly removes his condom during sexual intercourse, unbeknownst to his partner. "This provision also applies in the reverse case. The condoms were rendered unusable without the man's knowledge or his consent," Salewski said in her decision. "No means no here as well," she added."

Mannen, het is tijd dat we ons verenigen en opstaan tegen het matriarchaat. Samen, na een leven lang onder de naaldhak, juist nu.