Ja, dit krijg je dus als je op voorhand weet wat je wilt schrijven en wat de geur en kleur van het artikel moet zijn, maar de werkelijkheid niet meewerkt. Het ging natuurlijk in het bovenstaande tweetje meteen al mis. "He sees his takeover of Twitter as a free speech win but in his youth did not suffer the effects of misinformation," wat staat hier in vredesnaam? We zoeken het op.

Het beoogde doel van het artikel was overduidelijk: koppel Elons voorliefde voor vrijheid van meningsuiting aan een (impliciet) racistische veronachtzaming voor het lot en leed van niet-blanke mensen. Nou, dat is dus nadrukkelijk niet gelukt, maar in de kop en tweets wordt het alsnog heel actief gesuggereerd. In de tekst zelf trouwens ook, ondanks dat de implicatie en daadwerkelijke bevindingen elkaar tegenspreken.

Het artikel opent met "But Mr. Musk (...) has not talked much in public about a significant swath of his past: How growing up as a white person under the racist apartheid system in South Africa may have shaped him. “It’s telling — white kids were insulated from the harsh reality of it,” said Terence Beney, who is white and graduated with Mr. Musk from Pretoria Boys High School in 1988."

Echter, na al die suggestie leren we in hetzelfde artikel het volgende:



- Elons vader was lid en gekozen plaatselijk politicus van de anti-apartheids Progressieve Partij.

- Elon verliet het land op zijn 17e o.a. omdat "he did not want to partake in South Africa’s mandatory military service because it would have forced him to participate in the apartheid regime."

- Klasgenoten beschreven hem als een "loner with no close friends", maar "Black schoolmates recall that he spent time with Black friends."

- Elon verdedigde ooit een zwarte student tegen een racistische bejegening, en werd daarvoor gepest. "One time at lunch, a white student used an anti-Black slur, and Mr. Musk chided the student, but then got bullied for doing so."

- Nadat bovengenoemde student overleed in een auto-ongeluk, was Elon een van de weinige blanken op zijn begrafenis in een agrarisch dorpje. "It was unheard of during that time," aldus de neef van die student.

- Ondanks dat hij niet het onderwerp van racistisch beleid was, was hij ook niet "insulated", zoals in de opening gesuggereerd wordt. Elons vader zei dat Elon en zijn broer en zus "would ask him about the laws prohibiting Black people from patronizing restaurants, movie theaters and beaches. They had to make calculations when they were going out with nonwhite friends about what they could safely do. “As far as being sheltered from it, that’s nonsense. They were confronted by it every day.”

- Elon was geen sympathisant van apartheid. "Elon, his brother and sister were aware from a young age that there was something wrong with the apartheid system. (...) “They didn’t like it.”"

Nou, blijft weinig overeind van al die ijverige suggestie.

Dan is er onderstaand nog de claim van een van de twee auteurs dat het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem bestond uit "unchecked speech". Maar dat is natuurlijk gewoon nadrukkelijk onjuist. "Speech was extremely checked — even white South Africans were subjected to a semi-authoritarian system to help uphold the larger white supremacist system."

