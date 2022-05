De laatste weken regelmatig mensen met "verstand van zaken" in de media die weten te duiden in hoeverre Pim ons land wel of niet heeft veranderd.

Het lijkt mij toch veel meer voor de hand liggen in hoeverre Volkert van der Graaf ons land heeft veranderd. Een politieke moord waren we niet gewend.

Wel aanslagen, waarbij de secretaresse van Janmaat een been verloor, of een bomaanslag op het huis van een staatssecretaris, maar die worden nauwelijks benoemd of geduid en als er dan over geschreven wordt, worden deze zaken gebagatelliseerd.