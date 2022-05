lekker met de meiden

Is weer eens wat anders dan een stoffige veertiger die de vijftig nadert, de wereld van gisteren door z'n vingers voelt glijden en ondanks z'n bovenmodale koopkracht voelt dat kracht niet te koop is. Maar goed, katten. Volgens menig auteur natuurlijk geen onbesproken dieren. Camille Paglia - ehm, ja, we lezen obscure kunstboeken over seksualiteit van 712 pagina's bij het ontbijt hoe weet je dat? - schrijft: “Cats are autocrats of naked self-interest. They are both amoral and immoral, consciously breaking rules. Their ''evil'' look at such times is no human projection: the cat may be the only animal who savours the perverse or reflects upon it”". Maar daar tegenover staat dan bijvoorbeeld weer Eckhart Tolle die het simpeler houdt: "I have lived with several Zen masters, all of them cats." Enfin, katten. Dankzij Stephen_cats weten we eindelijk wat ze echt uitvoeren.

GOOIT EEN RAT VAN EEN FLATGEBOUW

Het leven zoals het ooit bedoeld was (voor katten)