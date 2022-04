A) Miranda de Vries uit Oldebroek komt terug van een weekendje Sofia. "Ga er nooit heen", prevelt ze. De taxichauffeur deed een wisseltruc, ze moest dubbel pinnen bij de avondwinkel, de ober schreef met de vork en bij het restaurant stonden dingen op de bon die ze niet kon verklaren - het was cyrillisch, en plots spraken ze geen Engels meer. Ook werd ze opgesloten in nachtclub Fetish. Ga daar sowieso nooit heen, als je in Bulgarije bent.

B) Simone de Moeder uit Vaassen is helemaal geen moeder. Ze is een dochter! Hier gaat ze een weekendje weg, naar haar moeder, in Doetinchem. Simone doet dat met het vliegtuig: dan vliegt ze van Teuge naar Düsseldorf en vervolgens rijdt ze terug naar Doetinchem. Wel zo makkelijk!

C) Marieke Doeksen gaat met haar vriendinnetjes een weekje naar Chersonissos. We kunnen er heel ingewikkeld over doen, maar Marieke en haar vriendinnen gaan alleen maar spelletjes spelen. Boonanza. Althans, ze heeft haar moeder verteld dat ze de hele week gaat 'bonen' en volgens die moeder heeft dat dan te maken met Boonanza

D) Stijntje McBlues is twee weken in Nashville, Tn. geweest. Stijntje heeft een heel rare achternaam, maar ja, haar vader heette ook McBlues. Gek genoeg is Stijntje helemaal fan van country en countryrock. Vooral de oude helden: Merle Haggard, Waylon Jennings, enzovoorts. Haar favoriete bar in Nashville is, vanzelfsprekend, Robert's Western World aan de Broadway Boulevard. Was ze nog maar daar

E) Bertina Naarman verhuist naar Portugal. Ze neemt al haar spulletjes mee. Zoals haar koffer en haar hondje Cuck. Ze heeft een bedrijf in Nederland, maar dat gaat allemaal voortreffelijk, want haar werknemers zijn fijne jongens, ze werken keihard, ze hebben verantwoordelijkheidsgevoel en ze houden van elkaar.

F) De Nederlandse delegatie voor het Eurovisie Songfestival wordt uitgezwaaid op Schiphol. Zangeres en rapper S10 (Stien den Hollander) vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer De Diepte.

G) Anders, namelijk...

Het goede antwoord

F