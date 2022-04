Ophef, mensen, ophef, ophef, ophef. Want Johan Derksen heeft aan de tafel waaraan hij elke avond zit om al dan niet onware anekdotes te vertellen een anekdote verteld. Samenvatting: 150 jaar geleden toen hij nog piep en fit was ging hij met een vriend stappen en daarna ging een vrouw mee naar huis maar omdat die vrouw zich klemzoop (ze kunnen vaak weinig hebben hè, de vrouwtjes) ging ze out en toen hebben Johan en zijn vrind een kaars in dr kut gedouwd. Jeetje. Het is wat. De vraag is: een Goudse kaars? Bijenwas of parafine? En hebben ze eigenlijk ooit nog wat die vrouw, en de kaars, gehoord? Iemand? Nee? Mooi, want boeiuh, want ankedote van ver voor de ijstijd, op naar de volgende anekdote in het anekdotesprogramma, next, *burp*. Ohnee wacht! Dit is Nederland! In Nederland moet elke ouwe ontbonden karkaskoei uit de sloot worden getrokken zodat er anale seks mee kan worden bedreven en misbruikt om met terugwerkende kracht nog eens hysterisch 'FOEI! WALGELIJK! SCHANDE! KAN ECHT NIET!' over te vingerwapperen. Ophef dus. *Gaapt* En omdat het Nederland is waar tien drammende vuistjesmaaitwitteraars al garant staan voor knielen/bukken/sorryroepen-/herstelbetalingen moet Johan Derksen nu in gesprek met John de Mol want John de Mol is erg geschrokken. Het was namelijk zíjn kaars! Of zijn vrouw. Of beiden. Wat trouwens wel kapotgrappig is, dat uitgerekend John 'Metoo? Welke Metoo?' de Mol nu een foei-gesprekje moet gaan voeren over een Metootje met een kaars in een tijd dat 'ie nauwelijks was geboren. Misschien kunnen ze leuk anekdotes uitwisselen? Heeft het lontje van Pechtold al gereageerd? Of Sigrid Kaars? Naaaah, who cares! Fuck nou toch eens off hysterische vuistjesmaaiers. Hier, een zoete prikkelarme Max Vandaag-puzzel zal het zonnetje weer in je hoofd laten schijnen. En vergeet vannacht geen kaarsje te branden voor de slachtoffers van Johan Derksen! Kaarsje mag gewoon in kandelaar, hoeft niet per se in een lichaamsopening.