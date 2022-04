U stemde vandaag in meerderheid met de voeten, maar die wens kan wel de vader van de gedachte zijn: papa fume une pipe, Macron drinkt een glas - en ook in Frankrijk blijft alles zoals het was. De Man Zonder Achterban wint wederom van de Vrouw Zonder Opkomende Kiezers. Althans dat denken wij du moment, gewoon omdat het altijd zo gaat. De grootste lawaaimakers met de meeste oprechte zorgen blijven thuis wanneer het er op aankomt, omdat de media hun kandidaat op voorhand kansloos noemen, en haar kiezers racistische xenofobe Poetinvriendjes in stomme gele reflectorvestjes. Répète, répète , répète, et se répète zich vanzelf tot een waarheid en ja dan blijf je wel thuis - het is weer een westers-democratisch déjè vu all over again.

ENFIN. Om 20:00 uur sluiten de stembussen, aansluitend zullen de globalisten juichende geluiden laten horen via hun media en heeft Julia Wouters geen buikpijn meer. De "extreemrechtse" Le Pen, die vuige vriendin van Poetin, dat secreet van een schandaalvader, mag weer terug naar de wachtkamer en het ideeënloze consultantsdenken van het neoliberalisme behoudt het Elyssée - and all is well with the world, maar dat dan in het Framboos. Of zou het ditmaal toch...?

Stembusstanden: Komen via Google. (Ghe. Alsof de globalisten nog niet genoeg geloofwaardigheid kwijt waren!!1!)

Ook vandaag: Een nozem in Nice stak in op een priester en een non.

UPDATE: Belgische en Zwitserse media denken het al te weten. Macron zou volgens de exitpolls met ongeveer 56-44 gewonnen hebben.

Eerste prognose: 58-42 voor Macron, chat dans le petit bacque pour Macron

