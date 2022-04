:

Bent u mal, dan moet ik er zo'n kudtkind nog voor betalen ook. Nee hoor, hier in Damsko tieften ze het gewoon een beetje zo in ongeveer de richting van het containercluster en dan komt er wel iemand om het op te halen. Vooral in de betere buurten van de stad is het feest voor de shopper zonder scrupules wat betreft rommel. Vandaar ook dat ik nog nooit een ikea of ander praalpaleis van binnen heb gezien, als je weet hoeveel goede spullen er weggedonderd worden omdat een of andere eppo op tv gezegd heeft dat grijs het nieuwe zwart is hoef je nooit meer aan die gekte mee te doen. U wil niet weten wat je voor een gemiddelde productie alleen al van de straat kan vissen qua deco, voor duizenden euro's meubels die na afloop gewoon in de shredder gaan. Pas als je de berg afval gezien hebt na zo'n feestje weet je dat alle milieugelul volkomen zinloos is, we vernaggelen met z'n allen zoveel grondstoffen dat het allang niet meer te redden is. Dus hop, lekker naar de ikea, make gretha cry again!