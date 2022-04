Het is 70 cm diep, 170 cm breed en 270 cm lang, het staat in de tuin en het is niet de lul van een tuinkabouter, rara wat is het? Het is een warmtepomp natuurlijk gekkie! Weet u nog, de wijk Palenstein in Zoetermeer waar de bewoners ineens wat meer van Palenstein moesten omdat de superdeluxe nieuwe hippe toffe verduurzaamde woningen ineens horrorhuizen bleken te zijn? "Gevoel van kou in de woning is een beleving", zei woningcorporatie De Goede Woning destijds. Wat ook een beleving is, is een gevoel van ruimte. De Goede Woning heeft namelijk weer wat nieuws bedacht, in een andere wijk in Zoetermeer: 45 woningen verrassen met 'een energiemodule' in het achtertuintje. Dat is pech, achtertuin weg. Warmtepomp, boiler, kastje voor zonnepanelen, de hele meuk - iedereen boos want niet alleen is het nogal een groot ding, ook krijgen ze het ding precies onder het slaapkamerraam. Bzzzzzzzz, doet de warmtepomp. Bzzz! Wat is dat eigenlijk, woongenot? Antwoord na de klik.

