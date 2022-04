Okay nja kijk iedereen noemt het wel een robot. Maar dat is het nóg niet echt. Het is vooralsnog een verdrietig hoopje magneetjes dat hither and yon getrokken door de gevestigde orde. Maar man wat ziet het er futuristisch uit. De moeilijke paper voor volwassenen leest u hier. Komt die ABSTRACT!

"Magnetic miniature soft-bodied robots allow non-invasive access to restricted spaces and provide ideal solutions for minimally invasive surgery, micromanipulation, and targeted drug delivery. However, the existing elastomer-based (silicone) and fluid-based (ferrofluid or liquid metal) magnetically actuated miniature soft robots have limitations. Owing to its limited deformability, the elastomer-based small-scale soft robot cannot navigate through a highly restricted environment. In contrast, although fluid-based soft robots are more capable of deformation, they are also limited by the unstable shape of the fluid itself, and are therefore poorly adapted to the environment."

Chirurgische toepassingen laten overigens nog wel eventjes op zich wachten, want de elektrolyten en magneetdeeltjes zelf zijn TOXISCH. Wordt aan gewerkt met allemaal hypothetische beschermlaagjes. Maar tot die tijd: baas in eigen buik.

