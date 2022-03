Als burgemeester zou ik zeggen: Steek die noodwet maar waar de zon niet schijnt. Jaren lang kun je geen huis in je gemeente bouwen, want tientallen debiele regels. Oude meuk afbreken kost effectief 2 jaar, want vleermuizen. Dan nog meerdere milieu effect rapportages over van alles en nog wat. En dan mag er niet gebouwd worden want "stikstof".

Regeren is vooruitzien. De huizencrisis kon je al van verre zien aankomen. (Die oorlog in Oekraïne trouwens ook.) Je gebrek aan vooruitzien opvangen door de ellende met een noodwet bij iemand anders te dumpen is gewoon misdadig.

Mijn voorstel als ik burgemeester zou zijn: Als er echt nood is, kun je ook de beperkingen waar ik tegenaan loop opheffen. Dus jullie heffen per direct de wetten op die mij verhinderen om huizen te bouwen, dan gaan we zodra dat geregeld is iets voor die vluchtelingen betekenen.