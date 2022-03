Je ziet het aan de chagrijnige kop van die leeuwin al: dit is geen liefde. Dit is gore, rauwe lust. Die gozer (laten we 'm Michael noemen) mag er alleen op omdat corona niet meer bestaat. Stoom afblazen, meer niet. Anderhalve meter weg, geen avondklokken, kroegen open, bier op het terras, hoeren weer achter het raam. Kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland hebben hun 400 beste mensen op een onderzoek gezet en ja hoor: "De coronamaatregelen hebben flinke impact gehad op het liefdesleven van jongeren. Zo hadden singles tijdens de coronaperiode minder seks." Nou jaaaa zeg wat een enorme verrassing. Nu de maatregelen zijn opgeheven willen jongeren 'inhalen wat tijdens de pandemie niet mogelijk was' en dus wachten wij handenwrijvend op de Grote Soaboem van 2022. Bleek een wattenstaafje in je neus toch zomaar kinderspel vergeleken met een wattenstaaf in je pisbuis. Enfin. Sommige jongeren vinden het 'spannend' en 'onwenning' weer te gaan daten maar dan moet je maar geen Extran en Punica drinken. Je bent toch verdomme de keeper van je voetbalteam niet!