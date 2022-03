Hoe minder de jeugd drinkt, hoe beter. Iemand die iets anders beweert is niet goed snik, zo simpel is het. Drank is o zo leuk, maar hoe jonger er mee wordt begonnen, hoe eerder men verslaafd raakt. Vraag ook even de mening van mensen die zijn aangereden door een dronken automobilist, of mensen die als kind regelmatig door hun dronken vader of moeder in elkaar werden gebeukt. De daders zijn nooit mensen die pas op hun 25ste zijn begonnen met drinken. Alcohol is in feite zo'n gevaarlijk middel dat het pas gebruikt zou mogen worden na die leeftijd (van 25). En ja, ik spreek uit ervaring, en nee, je wordt niet "gezelliger" wanneer je per week zestig standaardglazen wegtikt, oftewel zeshonderd gram pure alcohol.

Als je als ondernemer niet in staat bent aan iedere puistenkop te vragen zich te legitimeren kan je beter een bloemenzaak beginnen.