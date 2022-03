De gemeenteraadsverkiezingen liggen een week achter ons en dat is een mooi moment om de lokale partij ZEE (Zandvoort Echt Een) te feliciteren als de eerste opgeblazen lokale partij van Nederland. Eigenlijk aasde FvD Urk op die titel, maar die kreeg te weinig stemmen om het daadwerkelijk uit te voeren. ZEE scoorde wel een zetel en een paar dagen later gooide de partijvoorzitter plotseling de lijsttrekker en enige zetelwinnaaar uit de partij. Een soort 50Plus, maar dan met sterke regiobanden. Dat wil niet zeggen dat u in de rest van Nederland precies krijgt wat u wilt, want links en recht proberen lijsttrekkers onder hun nieuwe baantje uit te komen. Vooral CDA'ers stonden graag bovenaan de kieslijst, maar tonen geen interesse in de raad. Die in Ameland stapte op na een slechte online recensie, die in Neunen vindt zich te onervaren (waarom was je dan lijsttrekker?!), die in Zoeterwoude is het niet eens met de koers en die in Renkum geeft toe dat hij alleen maar voor de publiciteit bovenaan de lijst stond en maakt zich nu snel uit de voeten. Andere partijen maken er ook een zooitje van. Zo vindt de lijsttrekker van Algemeen Belang Vlieland zich te oud, vindt die van D66 Zeewolde dat de partij te veel verloor (-1 zetel) en is de aanvoerder van D66 Veenendaal keihard gepasseerd door de nummer twee. Het besluit van de democraten in Veenendaal om degene met de meeste stemmen op hun ene zetel te plaatsen is wel de meest democratische oplossing en iets waar GroenLinks Maassluis nog wat van kan leren. Nu snappen we dat niet iedere lijstduwer verwacht daadwerkelijk verkozen te worden, maar voor lijsttrekkers mag het behalen van een zetel geen verrassing zijn. Dat was tenslotte het doel! Misschien moeten we alle lijsttoppers voorafgaand aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog eens duidelijk uitleggen wat de baan waar ze zo openlijk op solliciteren inhoudt, zodat ze achteraf niet zoveel smoesjes hoeven te verzinnen om onder het werk uit te komen.