Dat verwacht u wel: het tokkiestel dat zich niet aan de spelregels hield in realityserie Temptation Island, conformeert zich ook niet aan de wetten van het echte leven. In het twaalfde seizoen van de show werd deelnemer Gianni van der Bruggen gepresenteerd als bartender, maar nu blijkt dat hij ook andere vloeistoffen mixte, want hij is gearresteerd als hoofdverdachte in het onderzoek naar het grootste methlab dat ooit in Nederland is gevonden. Vreemd, want daar vertelde hij niets over op zijn tenenkrommende Youtube-kanaal. De politie ontdekte het lab al in juli in Nederweert en berekende dat de faciliteit goed was voor de productie van honderd kilo crystal meth per dag met een handelswaarde van ongeveer één miljoen euro. Per dag! Na de inval bleef het een tijdje stil rond de zaak, maar begin deze maand volgden meer arrestaties en huiszoekingen bij hoofdverdachten Gianni en ene Damien B.. Beide heren waren net op vakantie in Dubai, populair onder discutabele figuren zoals Ali B. en Ridouan T., maar meldden zich bij terugkomst braaf bij de politie. De labpartners liepen overigens tegen de lamp nadat ze cryptotelefoons van ANOM gebruikten, waarvan ze dachten dat het een versleuteld en veilig communicatieplatform was, maar dat in werkelijkheid was gebouwd en beheerd door de FBI, waardoor de politie gezellig kon meelezen. Dat was wel een beetje dom, maar we hebben het hier over een man die het nodig vond om vals te spelen in een tv-show waarbij het enige doel was om zijn yoghurtkanon veertien dagen niet in een vreemde voorbips te proppen, dus de verwachtingen lagen al niet heel hoog. Voor de bezorgde Temptation-kijkers: vriendin Melissa van de Vin is geen verdachte in de zaak. Kan zij rustig verdergaan met hun gezamenlijke babykleertjeswinkel waar ze met bio-katoen en suikerrietzakjes aan een beter milieu werkten terwijl manlief chemisch afval door gaten in de betonnen vloer van het lab in de bodem en het oppervlaktewater dumpte. Deze zaak bevat alle ingrediënten voor een foute realityshow. Gemiste kans RTL!

GS Cribs: De werkplek van Gianni