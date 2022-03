Een beetje zoals voetbalclub Vitesse (eigendom van een Russische oligarch) ging voetballen met de V van Vrede waarop supporters het halve stadion afbraken met de V van Vernieling, zo staat Ali B. in zijn allerbeste Dubai-pak te schitteren met de V van Verkrachting. Ali B. (achternaam bekend bij redactie) was een van de hoofdrolspelers in de ontluisterende repo van Boos over misstanden bij The Verkrachters of Holland. Er liggen twee aangiftes tegen zijn persoon, een vanwege verkrachting. Dat is: met seksueel geweld misbruiken. Seksuele penetratie gepleegd bij een persoon die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Rood stoplicht. Maar Ali B., die al twee maanden als een laffe tak zit ondergedoken in Dubai, is met die lauwe grijns op z'n vale kop weer begonnen met het verkrachten van de social media. Met de V van Verkrachting. Dan heb je wel lef.