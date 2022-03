Wordt ook Aston Martin al de pas afgesneden want de Tesla vliegt eerder dan de Volante. Leuk hoor, en alles voor de content. Maar er zijn ook SLACHTOFFERS. Jordan Hook en zijn Subaru bijvoorbeeld, getuigen zijn crowdfund voor de geleden schade. "Hi, I'm Jordan, a local musician here in LA. Last night, I woke up to the sound of a jolting crash outside my window a little after midnight. I came out to see a destroyed Tesla rammed into the back of my Subaru. People were scrambling out of the crashed Tesla, grabbing their phones and cat (which apparently was in the car when it jumped) and getting into other Teslas that were all at this point clogging up the street. Then they just took off." De politie heeft een beloning van $1000 uitgeloofd voor tips die tot de bestuurder leiden. Dus allemaal snel cashen jongens want natuurlijk gaf de bestuurder dominykas zijn stunt zelf vrolijk toe op TikTok. Een abjecte actie! Maar, we kijken wel, dus missie geslaagd en verander nooit een winnende formule.

