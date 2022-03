Kent u Maastricht? Dat is een stad in Limburg. Maastricht heeft een universiteit en daarom ook een universiteitsblad, de Observant. Die Observant heeft een website en die website was nog niet zo heel lang geleden helemaal stuk (pre emptive mirror). Foetsie. Zo plat als de tieten van een transstudent die lid is van de terroristische studentenorganisatie Feminists of Maastricht. Nu blijkt dat die website heel erg bewust is platgelegd door ddos-kaboutertjes en wel omdat er ONWELGEVALLIGE MENINGEN in een op die website gepubliceerd artikel stonden. En van (hoogstwaarschijnlijk, maar ze ontkennen alles) de terroristische studentengroep Feminists of Maastricht mag dat niet, onwelgevallige meningen. Want dat is '''racisme''' (lol) en '''transfobie''' (bwaaaaahahahaha). Dus werd het censureren, boekverbranden, tegen de muur zetten, cancelen, naar de goelag, slopen, vernietigen... Dingen waarvan vooral diverse en verschillige strijders voor '''sociale verandering''' enorm voorstander zijn om daarmee hun oh zo 'tolerante' en 'inclusieve' principes uit te drukken. Wij noemen het gewoon vrijheidshatende censuur. En terreur. En vandalisme. En intimidatie. En van jankende woke kwartjeshoeren die zichzelf '''feminist''' noemen omdat ze lelijk zijn maar nog geen fatsoenlijke blauwe hap kunnen koken krijgen we sowieso aids met spataderen. Wij zeggen: als die Observant-website straks wéér wordt platgelegd, plaatsen wij alle '''transfobe''' '''extreemrechtse''' artikelen die u niet mag lezen integraal op Geenstijl. Want een studentenblad dat gewoon een ruggengraat heeft en terecht weigert om 'vrouwen' te veranderen in 'mensen met een baarmoeder' is een GOED studentenblad. Doe dit maar even in de ongewassen oortjes knopen, drammende woke vuistjesmaaiende social justice warriors. Zoooo, en dan gaan we nu eens lekker wat dingen publiceren die boze jankvrouwtjes in Maastricht liever niet gepubliceerd zien. Omdat het kán! En mág!

MENSEN WORDEN GEBOREN ALS MAN OF ALS VROUW.

VROUWEN HEBBEN EEN BAARMOEDER.

MANNEN NIET.

MANNEN HEBBEN EEN LUL.

DAAROM: PERIODS DO HAVE A GENDER!

MENSEN ZIJN OFWEL MAN, OFWEL VROUW.

IEMAND MET EEN LUL IS EEN MAN.

IEMAND MET EEN BAARMOEDER IS EEN VROUW.

J. K. ROWLING IS EEN TOPAUTEUR. HUP J. K. ROWLING, HUP!

DAVE CHAPELLE IS EEN TOPCOMEDIAN. HUP DAVE CHAPELLE, HUP!

EN NETFLIX, OOK HUP!

MAN OF VROUW IS GEEN SOCIAAL CONSTRUCT.

BIOLOGISCHE FEITEN FTW!

HUP VvMU IN HET ALGEMEEN EN VvMU VOOR STUDENTENBLADEN IN MAASTRICHT IN HET BIJZONDER, HUP!

WEG MET HET KIESRECHT VOOR VROUWEN!