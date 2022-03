Maar ad A): dat doen wij toch al (zie mijn eerdere post).

Zeker als je ook kijkt naar het aantal inwoners NL.

GASVERBRUIK Nederland, respectievelijk:

jaartal – verbruik (mln m3) – w.v. winning eigen bodem - # inwon.NL

1980 – 40.030 – 90.929 – 14.091.000

2010 – 53.046 – 85.626 – 16.575.000

2021 – 40.081 – 20.587 – 17.475.000

2021 = 75 % t.o.v. verbruik 2010

2021 = gelijk aan verbruik 1980 (met 3,3 miljoen minder inwoners NL)

Particulier verbruik 2021 plm. 12 % van totaal = 4.809 mln m3

Wanneer we het particuliere gebruik -alle huizen ombouwen!!!- met 25 % zouden reduceren, dan kom je uit op een jaarverbruik (door particulieren) van 3.606 mln m3.

En dat zou dan geen 12 % maar bijna 9 % zijn van het totale verbruik in NL (40.081 mln m3 in 2021)

Ter info: in 2021 was “winning uit eigen bodem” 20.587 mln m3 van het totaal.

(dat was in 2010 nog 85.606 mln m3 en in 1977 was dat bijv. 97.953)

Het gáát D’66 niet om Nederland. Als Rob praat over “we” dan heeft hij het over de hele EU. Ja, je moet scherp opletten wat er precies gezegd wordt: wij denken aan de inwoners van Nederland als het over ‘we’ gaat; maar Jetten gebruikt alleen de term 'we' om ons het gevoel te geven dat 'we' al die kosten moeten gaan maken omdat dit voor 'ons' nodig zou zijn.