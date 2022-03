De benzineprijzen pompen naar inflatoire hoogten (adviesprijs 2,34 en stijgende voor een litertje E10 die ook nog eens slecht is voor uw auto), maar MinBuZa MinFin Kaag WEIGERT de btw er (tijdelijk) af te halen. Kennelijk zei ze vanmorgen bij WNL op Zondag (waar wij echt niet naar kunnen kijken) dat het verwijderen van de btw zou leiden tot een ineenstorting van het onderwijsbudget en zelden hoorden we zo'n debiele tegenstelling. Ten eerste, als je die 21% er af haalt kost een liter nog steeds ± 2 euro en blijft er dus evenveel belasting over als vóór de brandstof door de twee euro-grens ging. Ten tweede: kennelijk zouden Onze Kinderen nooit fatsoenlijk onderwijs kunnen krijgen als wij niet blijven tanken? En als dat al zo zou zijn, hoe moet dat dan als iedereen straks elektrisch stofzuigert? Maar vooral: welke totaaldebiel gelooft deze retoriek? Nou, best wel veel mensen want de kartelpartijen klimmen weer in de peilingen. Zelf weten hoor, het is jullie land. Dan tank je maar cake.