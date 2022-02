Kharkiv ( maps ), would you believe this, Kharkiv!

Oorlogsjourno's en het Oekraïense nieuws lijken het erover eens dat we boven- en onderstaand kijken naar een Russische aanval met BM-21 "Grad"-voertuigen - zoals drie kwart van het Russische leger uit bouwjaar 1963. Het is vooralsnog even onduidelijk of het platform clustermunitie inzette, maar in Syrië kon men dat in 2013 in ieder geval wel. Na de breek NSFW-videos' van slachtoffers. Sommige dood, sommigen ontleed [zo noem je dat], het publiek de grote verliezer.

Putin lijkt inmiddels nog maar twee keuzen te hebben: terminaal gezichtsverlies en het uiteenvallen van z'n rijk omdat alle onderworpen staten, staatjes en volken nu inzien dat Rusland te zwak is om hen onder de duim te houden. Of de nietsontziende vlucht naar voren en sterven in het harnas.

De slachtoffers

Ga je toch missen, zo'n been

Straatbeeld

Russische straaljagers boven Kharkiv

Inmiddels de zoveelste. Moraal onherstelbaar beschadigd, Putin gaat vallen

'Dag van BM21 Grads ruw verstoord door Turkse drones in Oekraïense handen

Oprecht interessant wat RT ervan weet te maken

niche

LLOOOOOOollll gvd