Onder Groningen zit nog voor een 500-550bcm (billion cubic meter) winbaar aardgas. Dat is 1,5 euro per kuub als je er 750mld van wilt maken. Lijkt me wat hoog, tenzij Rusland het leveren helemaal staakt, maar 400-500mld is het zeker waard.



De totale WOZ van alle OZB objecten in Groningen komt op zo'n 65mld. Slechts een deel van Groningen heeft last van bevingen, ook nog een vrij dun bevolkt deel. Daar zal eens voor een slordige 20-25mld WOZ waarde staan.

Deze rekensom heb ik hier al eens eerder gemaakt, in die tijd had GS nog een plus-minnetjes systeem. Dat boeide mij op zich verder niet zo, maar ik zat destijds enigszins verbaasd te kijken hoe het minnetjes regende op mijn reactie zonder dat er iemand een inhoudelijke reactie plaatste.



Om die 500bcm even in perspectief te plaatsen. De EU landen samen verbruiken jaarlijks een slordige 400bcm waarvan zo'n 200bcm uit Rusland komt.

Als Nederland niets meer zou exporteren (denk niet de EU dat goed gaat vinden) dan zijn we 10-15 jaar zelfvoorzienend, daarna is het dan ook echt op.