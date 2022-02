Om even poolshoogte te nemen bij mijn vadertje heb ik te voet Eunice getrotseerd. Het geraas dat ik hoorde bleek te komen van het omgaan van een loeigrote boom 100 meter verderop. Zometeen aanvaard ik de terugreis. Mocht ik jullie niet meer 'spreken': proost en ongezien de tyfus!

@Poesmobiel: Here's looking at you, kid!