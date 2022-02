Man, man, man, wat een niveautje daar in dat Europese Forum Romanum. Die eenheidsutopie blijkt nog ver weg en als Bergkamp de omgangsvormen in ons Haagse debathok van bedenkelijke staat vindt, moet ze vooral eens in haar geliefde Europese Parlement kijken. Daar deelde Europarlementariër Angel Dzhambazki gisteravond de strakke arm zoals dat ruim 77 jaar geleden gebruikelijk was in die andere Europese megastaat. Niet per ongeluk omdat hij ietwat ongelukkig naar iemand zwaaide en een fotograaf op het verkeerde moment klikte (daar trapt toch niemand in), maar zeer opzettelijk en duidelijk vastgelegd door de aanwezige camera's, zoals ruim elf jaar geleden in dezelfde zaal ook al gebeurde. Nu kennen we Dzhambazki sowieso al als een Bulgaarse conservatieve haatbroeder die in het verleden al beschuldigingen van racisme, xenofobie en homofobie kreeg toegeworpen en als we zien hoe makkelijk die rechterarm het luchtruim kiest klinken die termen plots heel logisch in de oren. Dzhambazki is overigens lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) waar ook de SGP, FvD en JA21 bij horen, dus voor vandaag voorspellen we een storm van distantiëring die over Den Haag trekt. Hee D66, nu jullie dit zien: willen jullie meer of minder Europa?