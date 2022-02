Vandaag gratis te lezen op GeenStijl. Morgen trouwens ook. Alexander Klöpping, bekend van subsidiecursus BKB pennen met een lampje er in talloze marktwaarde-vermeerdingen bij DWDD het oprichten van een online kiosk die uitgevers voor het blok zet en freelancers de vinger geeft en daar zelf stinkend rijk mee geworden is terwijl niemand het gebruikt, is boos op Apple. Want Apple roomt geld van gebruikers af en geeft het niet aan de makers. Klinkt als Blendle Zwendle dus Klupping weet hoe fout dat eigenlijk is. En daarom wil hij *Dr Evil Gifje* EEN MILJARD EURO van de fruitgigant in Coltruipertino. Je moet alleen wel zelf als consument even intekenen. Geen zorgen. Het is een stichting. Hij doet het om niet, want zo zijn ze bij BKB. Er blijft vast niks aan zijn eigen strijkstok hangen. En je kan in dit topic ook niet op een knopje klikken om een kwartje terug te krijgen als dit artikel je niet beviel. De wereld is niet eerlijk!!1! Iemand een banaan?