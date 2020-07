Slechts 50000 betalende abonnees, structureel verliesgevend en enkele miljoenen aan negatief eigen vermogen.

Tsja. Ik denk dat Klöpping met het beleid van Blendle dit over zichzelf heeft afgeroepen. Zelf ben ik een hele tijd gebruiker van Blendle geweest, maar heb ze uiteindelijk de rug toegekeerd. Om een aantal redenen, en ik zal niet de enige zijn voor wie die redenen spelen:

Toen Blendle begon kon je op een pre-paid basis artikelen lezen. Je stortte een tientje aan tegoed, en als je met wat rondbladeren (of op aanbeveling) iets interessants tegenkwam dan betaalde je een bescheiden bedrag (meetsal tussen de €0,05 en €0,80) om het artikel te lezen. Kwam je er achter dat je de hoofdprijs moest betalen voor een stukje ANP knip-en-plakwerk, dan drukte je op de 'geef m'n poen terug' knop en kreeg je het bedrag terug. So far, so good.

Toen verdwenen langzaamaan de kranten uit het overzicht, en werd de actualiteit beperkt tot een beperkt aantal berichten. Even later werd het per artikel betalen principe overboord gegooid, en werd het een abonnementsvorm van €10,- per maand. Wat en-passant òòk betekende dat de artikelen waar je al voor betaald hàd, met het vorige model, ook niet meer toegankelijk waren tot je een abonnement nam. Nog afgezien van het simpele feit dat die 10 Euro per maand inmiddels al meer was dan wat ik per maand aan losse artikelen las, zèker na het steeds verder beperkte assortiment aan voor mij interessante publicaties. En ergens gedurende dit alles verdween òòk nog eens de zoekfunctie op de web-interface. 'Gebruik de app maar', krijg je dan te horen.

Leuk en aardig die app, maar ik lèèf op een laptop en een bureau met 2 joekels van monitoren. Waarom zou ik in godsnaam dan (longread) artikelen op een telefoon willen gaan opzoeken en lezen? En ik zal daar vast niet de enige in zijn. Kortom, de dienst werd in korte tijd duurder, het aanbod aan artikelen beperkter èn juist de mogelijkheden die digitaal publiceren interessant maakt (zoeken!) werden uitgekleed.

Dan moet je niet heel raar opkijken als je gebruikers weglopen.