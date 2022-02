Okay jongens even geen Silmarillion-weetjes waar we nog nooit een meisje mee versierd hebben. Ook geen kritiek op het de hoge dichtheid aan vrouwelijke commandanten en Elven van kleur. Ook niet over hoe de belichting en hoeveelheid cgi veel te veel aan die afzichtelijke Hobbit-trilogie doet denken. En ook niet over die Tolkien quote "Evil is not able to create anything new, it can only distort and destroy what has been invented or made by the forces of good" die om moverende redenen massaal (in het Russisch?) geplakt wordt in de YouTube-comments. Gelukkig hoeft de dislike button het allemaal niet meer mee te maken. Verder; roept u maar, vakjury. Screenshots en Vanity Fair exclusives na de breek.

Ja wat te denken hè