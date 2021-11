Op 10 november aangekondigd, en sinds gister definitief doorgevoerd. In YouTubes blogpost over de kwestie lazen we: "At YouTube, we strive to be a place where creators of all sizes and backgrounds can find and share their voice." En met 'of all sizes' bedoelen ze natuurlijk vooral de MSM, Joe Biden, Kamala Harris en corporate miljoenen-kanalen die WEF-agenda's astroturven en elke keer weer door de grond ge-disliked werden door het vooroorlogse verzet.

YouTube zegt een onderzoek uitgevoerd te hebben waaruit blijkt dat vooral kleinere, nieuwe kanalen regelmatig gebukt gingen onder massale zogeheten dislike-aanvallen. "We also heard directly from smaller creators and those just getting started that they are unfairly targeted by this behavior — and our experiment confirmed that this does occur at a higher proportion on smaller channels." Nou, daar kunnen we heel kort over zijn: dat geloven we niet. En na de breek trouwens even LOL om hun """bronvermelding""" per voetnoot bij die vermeende bevinding.

Omdat de het verwijderen van de teller niet elk land tegelijk ging, waren er her en der nog enkele strijders die de zon onder zagen gaan bij de bovenstaande toelichtingsvideo van YouTube zelf. De video heeft 18K zichtbare likes van al YouTubes eigen werknemers. En op moment van schrijven staat de teller op meer dan 286.000 dislikes (na breek).

En nog even, uit pure systeemminachting, over die bovenstaande @Matt Koval - "Former YouTube creator and content strategist - now Creator Liaison, helping creators better understand YouTube, and helping YouTube better hear feedback." Want dat is dus hoe een gekochte ziel uit z'n ogen kijkt. Met z'n "If you're like me, you were surprised by that" over het verdwijnen de dislike-teller. Nee, we zijn niet "like you" en we waren ook niet verbaasd. En dan dit nog: "other platforms don't even have a dislike button", je moet het als sokpop van een monopolie maar uit je strot krijgen.

Dikke kudo's trouwens voor de onderstaande heerlijke huisvlijt-edit met slechts 364 views van een kanaal met slechts 3 abonnees. Gelukkig beschermt YouTube dat kanaal vanaf vandaag!

De waarheid in de comments nog niet verwijderd

LOL edit. "Update to YouTube's Dislike Count, But Honest"

In sommige landen nog zichtbaar: 280.000 dislikes and counting

Laatste strijders zien teller nog; wijziging niet tegelijk in elk land

De bronvermelding achter "vooral kleine kanalen":

De bron in voetnoot onder tekst zonder PDF ofzo. Ja zo kennen we er nog een paar

Riddler