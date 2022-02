Wel een aardig plaatje, NAVO vroeger en NAVO nu. Voordat alle Poetin-apologeten gaan brullen : "De NAVO rukt op naar Rusland!!" eerst eens de vraag beantwoorden (of over nadenken graag) WAAROM het zo is dat al die ex-Sovjetlanden heel erg graag bij de NAVO wilden.

Daar is als enige uitzondering Wit-Rusland. Maar gek genoeg zit daar een keiharde, van Poetins steun afhankelijke, dictator. Maar verder alle landen, die vroeger behoorden tot ofwel de USSR of het Warchau-pakt, zijn of willen nu bij de NAVO. Vrijwillig, niemand dwingt hen ertoe behalve de uitdrukkelijke wens van hun eigen bevolkingen.

Hoe zou dat nu toch komen, denk je?

Volgens Wierd Duk is alles de schuld van dat gemene westen. Poetin is zielig want er was hem ooit een rozentuin beloofd, 30 jaar geleden en sindsdien is hij boos. En omdat hij boos is mag hij van Wierd alles nu terugpakken dat ooit van de USSR was.