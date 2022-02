Bovenstaand: wel de verdachte uit het verhaal

Je mag door politieke CORRECTHEID dus niet eens meer even op iemands geld letten. Dan doen banken toch ook??? Enfin, regelrecht prachtverhaal dit wel. De 34-jarige Ilya Lichtenstein (foto's) en zijn 31-jarige vrouw Heather Morgan (boven- en onderstaand) zijn dus verantwoordelijk voor het in 2016 stelen van 119.754 bitcoins - destijds $58 miljoen waard - door het hacken van Bitfinex. En vervolgens wisten ze het dus 5 jaar lang te witwassen en op moment van schrijven zijn die bitcoins dus ongeveer 3,200.000.000 EURO waard. Nog nooit eerder werd zo'n groot bedrag in beslag genomen.

Door Ilya's gezicht en achternaam durven we best te geloven dat hij de processorkracht voor zo'n operatie had. Bij Heather vinden we het al iets moeilijker, al schreef ze dus blijkbaar wel talloze girlboss SEO-artikelen voor financieel vakblad Forbes. Maar goed, we vergissen ons al een leven lang in vrouwen dus wat weten wij er nou van. Nu al zin in de film geproduceerd door Adam MckAy van The Big Short - OHNEE DIE IS NIET MEER LEUK SINDS DIE TOTALE MISKLEUN VAN EEN DON'T LOOK UP.

total queen

Knap! "How I built multi-million $ business with ZERO funding".

LOL