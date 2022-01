We hebben de onzin van Freek Jansen voor en na dit spreekmomentje maar uit bovenstaande video gelaten, want er is niet genoeg internet om alle onzin die uit de mond van de JFvD-Oberst komt te debunken, maar DIT KRIJG JE ER NOU VAN ERNST KUIPERS. Dankzij de misleidende presentatie (vraag maar aan het RIVM) van de minister van VWS staat Gert-Jan Segers onmeunig voor lul in het coronadebat in de Tweede Kamer. Hij denkt namelijk dat hij met de volgende interruptie Jansen klem zet over de effectiviteit van vaccins (die overigens wel werken, red.): "Waar precies klopte de informatie van de minister van VWS niet? Op welke manier heeft de heer Jansen informatie die afbreuk doet aan dat wat minister Kuipers gisteren zo visueel helder heeft gemaakt." Nou Gert-Jan, daar hebben wij (en de Volkskrant, als je geen GS mag lezen van je geloof) vanochtend een heel bij het RIVM gecheckt topic over gemaakt. Beter dat het ministerie van VWS zo snel mogelijk echte duidelijkheid verschaft over de effectiviteit van de vaccins (en over 3G). Want het ongecontroleerd laten uitrazen van deze desinformatie brengt de gezondheid van het publieke debat ernstige schade toe.

Benieuwd naar het standpunt van de fractievoorzitter van D66 over desinformatie