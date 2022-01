In de 20e en 21e eeuw hebben de Russen vooral oorlogen gevoerd in en in de directe omgeving van Rusland/USSR gevoerd. Daarnaast heeft de USSR vooral wapens geleverd aan communistische rebellen. Hulp en van Assad was en is uitzonderlijk. De Russische vloot is geen partij voor de Amerikaanse vloot (1 Kuznetsov, de Britten hebben er 2 - HMS Queen Elizabeth and HMS Prince of Wales - de VS hebben er 11 en ze zijn groter).

De VS heeft in de 20e en 21e eeuw niet alleen bij hun buren maar overal ingegrepen (met hun, tegenwoordig, 7 vloten). Een kleine greep:

* 1917-1919 Einde WO I

* Tot de WO II invasies en oorlogen in vele Latijns-Amerikaanse landen

* Na Pearl Harbour, WO II in Europa en Azië

* Na de inval van Noord-Korea, de Koreaanse oorlog (en MiG Alley)

* Nadat de Fransen het verziekt hadden zijn de VS de Vietnamese oorlog ingerommeld en later ook acties in Laos en Cambodja

* April 1961 de mislukte landing in de Varkensbaai op Cuba (onder JFK)

* Ingreep in de burgeroorlog in de Dominicaanse Republiek

* Ingreep in de burgeroorlog in Libanon begin 80er jaren

* De invasie van het eilandje Grenada

* Bombarderen van Libië

* De invasie van Panama

* Eerste Golfoorlog (Saddam uit Koeweit schoppen)

* Ingrepen in Somalië en later ook in Yemen

* Balkanoorlog

* Ingreep in Haïti

* Na 9/11 Afghanistan, daarna snel onder de NATO vlag geschoven zodat wij mee moesten doen

* Tweede Golfoorlog en we have got him!

* Ingreep in Libië door Killary en einde Gaddafi

* Ingrijpen in Syrië