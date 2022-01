Neem af en toe de sluitroute naar Velsen Noord. Het is een indrukwekkend construct. Heeft wat gekost ook aan slapeloze nachten toen 24 uur werd door geheid. Maar, goed, dan heb je ook wat. Niet dat er schepen met een grotere diepgang dan 11 mtr gebruik kunnen maken, want verkeertunnels even verderop. De nieuwe sluis is wel dieper dan de oude Noordersluis. Het voordeel is dat er ook met laag water schepen de sluis vanaf zee kunnen in varen. En er kunnen wat meer schepen gelijk geschut worden. Of te wel, de sluis is efficiënter in gebruik dan de oude. Nu nog wachten op schepen naast de schepen die al gebruik maken van LNG, die draaien op methanol of waterstof of ammoniak. Waar men druk mee bezig is. Nee niet onze overheid of de EU, maar gewoon, ondernemers. Al weer een tijdje geleden was het serieuze idee geopperd om alle zeeschepen in het Noordzeekanaal te weren, want gezondheid. En toen was men al bezig met de nieuwe sluis. Dat was wel grappig. En ter info. Alle schepen die nog op brandstofolie draaien doen dat in de Noordzee, en dus ook in het kanaal op zwavelarme MGO.