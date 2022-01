Het is niet alleen zo dat moedermelk stopt na melkpoeder. Schoon drinkwater is slecht beschikbaar in die landen, tenzij je Nestlé flesjes water koopt, en de instructies om de melkpoeder te prepareren waren niet leesbaar omdat de vrouwen niet konden lezen of dat het niet in lokale talen geschreven was. Hierdoor kregen veel babies diaree en verdunde melk met te weinig voedingsstoffen.

Andere issues zijn:

- Waterbronnen claimen waardoor locals geen water meer hadden

- Cacao uit foute bronnen

- Greenwashing

- Dwangarbeid in Thailand

- Ontbossing in Ghana

- Hongersnood in Ethiopie

- Price fixing van chocolade

- Mugabe in het zadel houden

Daarnaast zijn alle producten van Nestlé ongezond of onnodig (en daarmee slecht voor het milieu).

Ik zou er geld voor over hebben om Nestlé van de Nederlandse markt te weren.