ze schamen zich er zelfs niet eens meer voor: Do as I say, not as I do.

Binnenkort in dit theater gaat Jetten op vakantie naar Thailand, Kaag doet een housewarming met 50 man m/v/onbestendig, Rutte met ZHKH Bier plus aanhang een selfie op de berg in Oostenrijk en Dilan verleent gratie aan Mo B.

En we mogen dr niks van vinden