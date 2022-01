Dit is wat ik er 3 jaar geleden over zei:

De politiek heeft de mond vol over klimaat, staatsschuld en andere blablablabla.

Dan roepen ze het hardst iets over “wat we doorgeven aan onze kinderen”.

Nou, dit is dus wat we doorgeven aan onze kinderen.

Ikzelf zal het wellicht niet meer meemaken maar onze kinderen zullen de komende 50 jaar een hoop last krijgen van de islam.

Mede door die lafaards, die knielen in een moskee en handje in handje lopen met importimams.

Ik wil dat mijn kinderen zich net zo vrij kunnen bewegen als ik en hun eigen mening kunnen behouden.

Daarom valt het hedendaagse links-progressief mij zo vies tegen.

Ik heb nooit links gestemd, maar kon de vechtlust van links altijd wel waarderen.

Knokken voor vrijheid, vvmu, abortus, privacy etc etc.

Tegenwoordig laten ze de vrouwen, homo’s, joden, keihard in de steek. Het strijden voor anderen, heeft plaatsgemaakt voor het deugen voor zichzelf.

Tegenstanders van die achterlijke islam worden, tegen beterweten in weggezet als islamofoob. Niemand kan vóór teveel islam zijn in Nederland.

Een beetje is prima, maar sinds het de overhand neemt, gaat er geen dag voorbij of dat achterlijk geloof komt weer eens negatief in beeld.

De vraag is “ hoe gaan we dit oplossen”? Ik denk dat sowieso de deur op slot moet en we stevige oprotpremie’s moeten gaan aanbieden. Uitkeringen drastisch verlagen en niet toestaan dat op iedere hoek vd straat een haatpaleis wordt gebouwd.

Ruimedenker | 02-02-19 |