Kijk, dit zijn de studies waar we achter kunnen staan: "Compounds in cannabis can prevent infection from the virus that causes Covid-19 by blocking its entry into cells, according to a study published this week by researchers affiliated with Oregon State University." Dus hoppa, dat mondkapje af en een joint in die smoel, want dat werkt blijkbaar een stuk beter. Puff, puff, pass en zo krijgen we samen corona onder controle. Laten we beginnen met een kneiterpeuk voor de kwetsbaren en daarna distribueren naar de rest van de samenleving. Die QR-code kan weer de prullenbak in, want voortaan komt u alleen nog binnen met rood doorlopen ogen. Stop met ventileren en start met hotboxen, zo adviseert onze nieuwe minister van Volksgezondheid Snoop Dogg. Dikke pech voor het CDA en de andere moraalprekers, want de legalisering van cannabis is zojuist een medische noodzaak geworden. Big Pharma heeft het nakijken, want dit medicijn kweken we gewoon op zolder. Een met sneeuw bedekt Nederlands dak wordt een zeldzaamheid in deze nationale strijd tegen corona. Wel een prachtkans voor de economie, want nu kunnen we al die Nederwiet-expertise eindelijk legaal exporteren. Gefeliciteerd iedereen met het einde van de pandemie en steek er nog eentje op!

Lief! Man is bezorgd om de gezondheid van de agenten