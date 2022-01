@Basil Fawlty | 03-01-22 | 18:43:

Zekerheidshalve heb ik het maar even gecheckt, Basil. Van het infoforum van de politie:

"Ja, als vergunninghouder ben je verantwoordelijk voor je klanten. Als het goed is heb je je SVH diploma moeten halen en aldaar leer je dat je:

a. nooit alcohol mag schenken aan iemand die reeds dusdanig onder invloed van drank is dat men het geen nuchtere staat meer kan noemen.

b. je al helemaal niet een dusdanige hoeveelheid aan deze zelfde persoon mag schenken

c. iemand die een ongeluk veroorzaakt of zelf een ongeluk krijgt en daarbij verklaard waar hij zijn laatste drank heeft gedronken en dat de schenker c.q. vergunninghouder daarbij kon zien dat hij reeds in beschonken toestand verkeerde,

je mede verantwoordelijk wordt gehouden.

Dit is overigens niets nieuws, maar ik weet dat dit al geldt sinds zeker de jaren 70. (Het is zelfs zo dat je in principe geen klanten mag binnenlaten die reeds in een andere bar zich tegoed aan drank hebben gedaan.)

Nog niet zo lang geleden is er een kastelein veroordeeld vanwege mede schuld bij het veroorzaken van een ongeluk onder invloed van alcohol (wegens het teveel schenken van jenever aan een klant).

En ja, je hebt de mogelijkheid dat de gemeente daarvoor je vergunning intrekt."

Disclaimer: ik was niet de betreffende jeneverklant, want ik rij geen auto. ;-)