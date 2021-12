Als zelfs Diemen niet meer heilig is, waar doen we het dan eigenlijk nog voor. Gisternacht om 04:20 werd er een aanslag gepleegd op de geldautomaat in het Via Hotel. En nu kan het natuurlijk zijn dat je wat kortademig wordt van het design aldaar, maar dit gaat wel ver. De politie spreek van een "enorme ravage. (...) De Teamleider Explosieven en Veiligheid van de politie kwam ter plaatse om het onderzoek te doen. Daarna is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (E.O.D.D.) gekomen het explosief materiaal veilig te stellen." AT5 schrijft: "Er zijn gevels weggeblazen, deuren zijn beschadigd en ruiten zijn gesprongen".

Alle gasten en werknemers, in totaal zo'n 75 mensen, werden geëvacueerd en overgebracht naar een nabijgelegen opvanglocatie. Of de twee verdachten er iets aan verdiend hebben moet nog blijken uit onderzoek. Ze zijn vooralsnog voortvluchtig. Meer ONTLUISTERENDE foto's, na de breek.

Update: Video van RAVAGE hier.

Diemen geraakt maar nooit verslagen