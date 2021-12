Gisteravond ging onze dochter haar fiets ophalen bij het metrostation en toen stond er een Oostblokker aan haar fiets te prutsen. Zij erop af natuurlijk en die loser gelijk in de verdediging 'no no' en stapte snel op zijn 'huurfiets' waarop zij hem nog er vanaf probeerde te schoppen, niet verstandig maar ik snap het wel, helaas niet gelukt dus hij kwam weg. Mijn dochter is niet bang uitgevallen en had van mij wel een paar tanden uit z'n bek mogen rammen, zoveel had hij er niet meer in zijn smoel staan. Haar voorwiel had hij al voor de helft los, als ze een kwartier later was terug gekomen dan was 'ie waarschijnlijk weg geweest. Staat wel met een flink kettingslot aan een hek maar als ze hem willen hebben dan houdt geen enkel slot een dief tegen met een beetje gereedschap. En dan te weten dat we binnenkort een asielschip om de hoek krijgen, zitten er niet op te wachten. We gaan haar fiets maar laten repareren want het wiel draait niet meer. Nog maar een flink kettingslot erbij halen, met drie sloten hopen we dat ze er met hun jatten vanaf blijven. Dochter doet bijna alles op haar fiets dus tsja het is geen wrak, aantrekkelijk voor dieven.