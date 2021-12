: Die kiezers worden al decennia vern**kt. Het beleid blijft namelijk precies hetzelfde. Een 2-partijen stelsel is een munt met 2 zijden.

In de VS is gekozen worden een kwestie van geld en connecties. De macht van de partij is groot. Als men iemand niet wil, zorgen ze dat er een 2e keuze komt. En dat deze wint. De partij moet het hebben van donoren en dat zijn niet de kleine spelers, leden en kiezers, maar het bedrijfsleven, NGO's, big tech, media, Wall Street.

Voorbeeld: Mitch McConnell. Was vroeger kritisch t.a.v. China. Hertrouwt een Chinese en wordt gesponsord door zijn schoonvader. Mitch is zeer stil t.a.v. China.

Als je gekozen wordt, of is er een leven NA je ambtsperiode of pensioen. En dan is de keuze tussen comfort (met luxe) of niets. Feitelijk zijn ze al omgekocht, voor ze de zetel hebben.

Daarnaast is stembusfraude daar aan de orde van de dag. Dit ligt in de wijze waarop het stemmen georganiseerd wordt en de identificatieprocedure.

Zowel in het VK als in de VS zijn er een 20 mega donoren, denk miljoenen, en die donoren willen rendement van hun investering.

Voorbeeld: Sheldon Adelson (inmiddels overleden). Heeft miljoenen in Trump gestoken. In ruil daarvoor wilde hij veel concessies voor Israël. Dus ging de ambassade naar Jeruzalem (de belastingbetaler betaalt de bouw, verhuizing en extra bewaking), werd Golan-hoogte tot Israël grondgebied verklaard en werden er zogenaamde vredesakkoorden gesloten (slikken of stikken).

Wij hebben hetzelfde. De VVD wordt als een rechtse conservatieve partij gezien. Dat is de VVD nooit geweest. De partij zat rechts van de PvdA; inmiddels rechts van D66. De VVD is progressief en liberaal, dus links.