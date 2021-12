Nog even hè. Tegenover NRC Huilieblad wilde Sylvana niet zeggen *wat* Harm Beertema dan voor "bedreigende" of "racistische" of "onveilige" dingen dan gezegd zou hebben (en waarvoor ze een klacht indiende tegen voorzitter Ockje Tellegen), waarop Jan Dijkgraaf terecht opmerkt: "Een goede journalist had op dat moment zijn of haar kladblokje dichtgeslagen, de dop op zijn vulpen gedraaid, had gezegd: “Dan hebben we geen verhaal” en was vertrokken." Maar Jan deed wat NRC verzuimde en belde wél even met PVV'er Beertema:

Hij meldde mij: “Caroline van de Plas wilde gewoon blank zeggen, legde ze uit, want ze was kleurenblind. Dat spreekt mij aan. Zo ben ik ook opgevoed: kleur, afkomst doet er niet toe, het karakter telt, zoals in de Dream van Martin Luther King. Maar niemand weet dat nog kennelijk. Van de Plas wilde dat illustreren door te zeggen: ‘Ik zie u en meneer De Hoop ( de twee ‘van kleur’) en daarna mevrouw Van der Woude…’ Maar ze werd onderbroken, buiten de microfoon, door Sylvana Simons die riep: ‘U ziet wél kleur!’ Toen boog ik me geïrriteerd naar haar toe en zei: ‘Waarom die rancune?’ Toen had ze haar ‘punt van orde’. Ze was buiten de microfoon geïntimideerd! Daarop zei ik verbaasd tegen haar: ‘Ben je nu weer gekwetst?’ Dat was het.”

In NRC mag je framen zonder bewijs